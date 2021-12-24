Güncel altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından haftanın son gününde de araştırılıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Aralık güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (24 ARALIK)

Altının gram fiyatı, güne yükselişe başlamasının ardından 672 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 6,4 altında 662,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 yükselişle 671,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.100 lira, Cumhuriyet altını da 4.510 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasada Noel tatili öncesinde 1.808 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede Noel tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirterek, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengelenmesi sürecinde altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.