Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Temmuz altın fiyatları….

Altın bugün ne kadar? (26 Temmuz altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 992 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 984,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 992 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.627 lira, Cumhuriyet altını da 6.647 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,5 azalışla günü 1.719,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde1.727 dolardan işlem görüyor.

Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararına odaklandığını söyledi.

Tahvil piyasalarında ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki farkın kapanmaya devam ederek 34 baz puana indiğini anımsatan analistler, söz konusu fiyatlamanın ABD ekonomisinin resesyona gireceği beklentisini güçlendirdiğini dile getirdi.

Analistler, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed’in yarın yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğinin tahmin edildiğini aktararak, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD’de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.