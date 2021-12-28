Altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenler 28 Aralık tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Aralık 2021 güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (28 ARALIK)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 694 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 5,4 üzerinde 673,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3 yükselişle 693,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.148 lira, Cumhuriyet altını da 4.690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.814 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek, yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Londra piyasalarında bugün de Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini ve ABD’de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ile Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.