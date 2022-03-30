Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar ? merak ediyor. İşte 30 Mart altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (30 Mart)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 905 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,9 azalışla 897,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 905 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.485 lira, Cumhuriyet1 altını da 6.060 liradan satılıyor.

Dün, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereden olumlu sinyallerin alınmasının ardından 1.890,3 dolar ile mart ayının en düşük seviyesini görmesine karşın günü 1.919,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.921,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel piyasalar için başlıca risk unsuru olmaya devam ettiğini belirterek, müzakerelere ilişkin gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmaya sebep olduğunu ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşmasının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD’de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı, Almanya’da enflasyon ile Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.