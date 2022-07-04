Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Temmuz 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (4 Temmuz)

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 977,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,4 artışla 973,8 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının 0,4 üzerinde 977,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.551 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,2 artışla 1.811 dolar seviyesinden günü tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.808,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikileminin yaşandığı piyasalarda, altın fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Piyasalardaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin oldukça zayıflamış olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avrupa’da yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,95 ve yıllık yüzde 78,62 artışla beklentileri aştı.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.