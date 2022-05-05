Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 5 Mayıs 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (5 Mayıs)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 903 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 890,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,4 artışla 903,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.482 lira, Cumhuriyet altını da 6.053 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 1.894 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 50 baz puan artırmasına karşın, toplantı öncesinde agresifleşen şahin tonun, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın söylemlerinde terk edilmesiyle altına olan talebin arttığını kaydetti.

Bugün, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararının yanı sıra İngiltere’de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD’de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artışla beklentileri aştı.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.