ARA
Bist 100
5176,72
0,59%
Bist 100
Dolar/TL
19,3279
0,0683%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2937
0,2927%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1017
0,2356%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1259,26
0,65%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Nisan 2023 altın fiyatları…

13 Nisan 2023 | 11:49
Son Güncellenme: 13 Nisan 2023 | 11:54
0
Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.258 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,65 yükselişle 1.251 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 1.258 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 2.015 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,45 değer kazancıyla 2.024 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e azalarak beklentileri geride bıraktığını belirten analistler, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını bildirdi.

Para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler ise yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.

Analistler, bugün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1259,26 0,65%
  • ALTIN ONS 2026,51 0,58%
  • BIST 100 5176,72 0,59%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,3279 0,0683%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2937 0,2927%
  • EURO/USD 1,1017 0,2356%
  • INGILIZ STERLINI 1,25088 0,19023%
  • JAPON YENI 133,153 0,025%
  • KANADA DOLARI 1,33948 -0,3478%
  • RUS RUBLESI 81,61 -0,8516%
Günün En Çok Okunanları
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep
ABD'de enflayon beklentilerin altında kaldı
GERİ
İLERİ
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL