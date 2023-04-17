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Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Nisan 2023 altın fiyatları…

17 Nisan 2023 | 11:36
Son Güncellenme: 17 Nisan 2023 | 11:40
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.254 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 1,62 düşüşle 1.248 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 1.254 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.340 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı yüzde 1,78 değer kaybederek 2.004 dolardan kapanmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,45 üzerinde 2.013 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekebileceğini ifade etmesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 80'i aştığını kaydeden analistler, haziranda da yüzde 21 ihtimalle benzer bir adımın atılabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.

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