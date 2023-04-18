Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.248 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 0,36 düşüşle 1.244 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 1.248 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor.

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Şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.000 dolardan alıcı bulan altının ons fiyatı dün artan satış baskısının ardından 1.981 dolarla 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü olduğuna ilişkin işaretlerin devam etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yol haritasına ilişkin beklentileri yeniden belirsizleştirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Tahvil piyasalarında satış baskısının öne çıktığını ve ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,21'le 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi test ettiğini aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan yükselteceğinin fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentiler endeksi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.