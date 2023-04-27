Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Nisan altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.251 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.242 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,72 artışla 1.251 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.310 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı dün 1.990 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,60 yükselişle 2.002 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizine ilişkin risklerin açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna geldiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini söyledi.

Bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına, yurt dışında ise ABD'deki büyüme verilerine çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de bankalara ilişkin gelişmelerin de yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerle Fed'in mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 70 seviyesine gerilediğini ifade ederek, bankanın mayıs ayını pas geçerek haziranda faiz artışı yapabileceği öngörülerinin de dillendirilmeye başlandığını kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.050 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.990 doların destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.