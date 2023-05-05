Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Mayıs altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.280 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,63 yükselişle 1.285 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 1.280 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.100 lira, Cumhuriyet altını da 8.500 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise dün 2.050 dolardan kapanış gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,49 altında 2.040 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sonlandıracağına ilişkin öngörülerin güçlendiğini kaydederek, bu durumun tarihi zirvesine yakın seyreden altının ons fiyatında aşağı yönlü baskıları törpülediğini söyledi.

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemine dikkati çeken analistler, ülkede iş gücü piyasalarının hala çok sıkı olduğunu ve bu durumun Fed'in politika alanını etkilediğini bildirdi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdığını hatırlatarak, toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda enflasyonla mücadelede "daha gidecek yolu" olduğunu ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" aktardı.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 ve 2.020 doların destek, 2.050 ve 2.065 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.