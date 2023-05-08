Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Mayıs altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.267 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,55 gerileyerek 1.265 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 1.267 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise cuma günü 2.017 dolardan kapanış gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,25 üzerinde 2.022 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini törpülediğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.000 doların destek, 2.040 ve 2.070 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.