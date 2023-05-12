Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Mayıs altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.266 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,68 azalışla 1.267 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.266 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı dün yüzde 0,72 düşüşle 2.015 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 2.009 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin yön arayışının devam ettiğini belirterek, süregelen belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 ile beklentilerin altında kaldığını ifade eden analistler, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin sözle yönlendirmelerde yüksek enflasyonun düştüğüne dair bazı kanıtların olduğunu fakat hala sıkı para politikasına devam etmenin gerekliliğinden bahsettiğini bildirdi.

Analistler, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 6 Mayıs ile biten haftada 264 bine yükselerek beklentileri aştığını ve Ekim 2021'den bu yana en yüksek değerini kaydettiğini hatırlatarak, ekonomik aktiviteye ilişkin veri akışının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Dün ABD ile Çin arasında bir görüşme gerçekleştirildiğinin duyurulmasıyla ilişkilerin normalleşebileceği beklentisini öne çıktığını bildiren analistler, ABD tahvil piyasasında 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 3,45'e indiğini aktardı.

Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.