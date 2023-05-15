Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Mayıs altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.275 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın döviz kurundaki artışla yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.266 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,71 üzerinde 1.275 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.460 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,22 düşüşle 2.011 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,35 artışla 2.018 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizliklerle altının ons fiyatının yön arayışında hareket ettiğini bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.