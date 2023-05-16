Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 16 Mayıs altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.272 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,68 artışla 1.275 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,24 altında 1.272 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.450 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,28 yükselişle 2.016 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,4 gerileyerek 2.008 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, makroekonomik veri akışının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yayımlamış olduğu raporda, Fed'in yıl sonuna kadar kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmesinin beklendiğini hatırlatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 20'nin üzerine çıktığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da ZEW beklentiler endeksi, Avro Bölgesi'nde ilk çeyrek büyüme ile ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.