Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Mayıs altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.258 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,15 azalışla 1.259 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.258 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,37 gerileyerek 1.982 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,25 düşüşle 1.977 dolardan alıcı buluyor.

Dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumunda olan ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine ilişkin olumlu haber akışı risk iştahını güçlendirdi.

Analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de konut başlangıçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizliklerin arttığını söyledi.

Fed'in haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 28'e yükselerek "şahin" kalmaya devam edebileceği endişesinin altını baskıladığını belirten analistler, dün altının ons fiyatının, düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyarak 1.979 dolara gerilediğini bildirdi.

Analistler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.