ARA
Bist 100
4638,06
-0,51%
Bist 100
Dolar/TL
19,7891
0,1549%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4104
-0,064%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0819
-0,1854%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1257,13
-0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Mayıs altın fiyatları

Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Mayıs altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Mayıs 2023 altın fiyatları…

18 Mayıs 2023 | 10:39
Son Güncellenme: 18 Mayıs 2023 | 10:44
0
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Mayıs altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.258 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,15 azalışla 1.259 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.258 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN  

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,37 gerileyerek 1.982 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,25 düşüşle 1.977 dolardan alıcı buluyor.

Dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumunda olan ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine ilişkin olumlu haber akışı risk iştahını güçlendirdi.

Analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de konut başlangıçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizliklerin arttığını söyledi.

Fed'in haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 28'e yükselerek "şahin" kalmaya devam edebileceği endişesinin altını baskıladığını belirten analistler, dün altının ons fiyatının, düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyarak 1.979 dolara gerilediğini bildirdi.

Analistler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1257,13 -0,13%
  • ALTIN ONS 1975,89 -0,29%
  • BIST 100 4638,06 -0,51%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,7891 0,1549%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4104 -0,064%
  • EURO/USD 1,0819 -0,1854%
  • INGILIZ STERLINI 1,24424 -0,36515%
  • JAPON YENI 137,827 0,093%
  • KANADA DOLARI 1,34736 0,12708%
  • RUS RUBLESI 79,8925 -0,5075%
Günün En Çok Okunanları
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay
SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay
Konut sitesi yöneticileri için yeni şart
GERİ
İLERİ
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL