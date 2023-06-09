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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Haziran altın fiyatları

'Altın bugün ne kadar?' sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 9 Haziran 2023 saat 11.00 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

09 Haziran 2023 | 11:07
Son Güncellenme: 09 Haziran 2023 | 11:29
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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Haziran altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.484 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 1.461 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 1.484 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.440 lira, Cumhuriyet altını da 9.860 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3 artışla günü 1.966 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.965 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini belirtti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 261 bine çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını hatırlatan analistler, iş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğini söyledi.

Analistler, söz konusu veriyle para piyasalarındaki "şahin" fiyatlamaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alınacak para politikası kararları öncesi zayıfladığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörülerin yüzde 24'e gerilediğini aktardı.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilerine göre, sanayi üretimi nisan ayında yüzde 0,9, yıllık yüzde 1,2 azaldı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek olduğunu kaydederek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.

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