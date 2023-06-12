Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Haziran altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.490 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü döviz kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1.475 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 1.490 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.450 lira, Cumhuriyet altını da 9.900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,3 azalışla günü 1.961 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.959 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon ikileminde belirsizliğin devam ettiğini belirterek, bu hafta yatırımcıların odağında ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının olacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit tutmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceği ihtimalinin güçlenmesine karşın ABD ekonomisinde iş gücü piyasasında soğuma sinyallerinin istenilen seviyede olmadığını aktaran analistler, Fed'in temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek olduğunu, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, cari açık, nisanda 5 milyar 404 milyon dolar olurken, işsizlik oranı yüzde 10,2'ye çıktı.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.