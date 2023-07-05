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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Temmuz altın fiyatları

'Altın bugün ne kadar?' sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 5 Temmuz 2023 saat 11.05 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

05 Temmuz 2023 | 11:00
Son Güncellenme: 05 Temmuz 2023 | 11:05
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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.615 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.610 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.615 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 4 günlük yükseliş eğilimin ardından şu sıralarda önceki kapanışına paralel 1.926 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" adımlarına devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktararak, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Fed toplantı tutanakları ve mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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