Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.611 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,30 altında 1.606 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.611 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.611 lira, Cumhuriyet altını da 10.690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,6 azalışla 1.916 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.920 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Söz konusu tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin uygun olacağı görüşünde olduğunu aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı yönündeki öngörünün güçlü kalmaya devam ettiğini hatırlattı.

Analistler, tahvil piyasalarında dün satış baskısının öne çıktığını ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,94'le 8 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğini bildirerek, bankanın sene sonuna kadar politika faizini yüzde 5,50-5,75 bandına çekebileceği ihtimalinin de öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.



