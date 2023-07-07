Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.610 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,20 altında 1.603 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,40 artışla 1.610 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.680 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2 azalışla 1.911 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,20 üzerinde 1.915 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak istihdam raporunun olduğunu söyledi.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı haziranda 497 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştığını hatırlatan analistler, Şubat 2022'den bu yana en büyük artışı kaydettiğini ifade etti.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 10 baz puan artarak yüzde 4,04'le 2 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğini hatırlatarak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimalinin yüzde 92'ye yükseldiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.