Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.623 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.615 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1.623 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.670 lira, Cumhuriyet altını da 10.770 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün altının ons fiyatının yatay bir seyirle 1.925 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.932 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güçlendiğini bildirdi.

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu hatırlatan analistler, verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, New York Fed'in dün açıkladığı enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini aktarmasına karşın, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 95 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bugün Almanya'da enflasyon ve ZEW beklentileri endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.920 doların destek, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.