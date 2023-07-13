Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.650 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 1.646 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 11.000 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3 artışla 1.957 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.961 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleştiğini belirterek, bugün dikkatlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirten analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyarak yüzde 3,83'e gerilediğini aktaran analistler, dolar endeksinin düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyarak 100,3 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.