Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.694 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.656 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 2,3 üzerinde 1.694 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını da 11.230 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.962 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlenmesiyle güvenli liman olarak görülen altına talebin arttığını ifade etti.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.