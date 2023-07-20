Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.717 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.703 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.717 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.380 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla 1.977 dolardan günü tamamlayarak altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.981 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

TCMB'nin bugünkü kararına ilişkin politika metninden alınacak sinyallerin de önemine işaret eden analistler, karar sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Analistler, ülkede enflasyon ve iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın devam etmesine karşın istenilen düzeyde olmamasının Fed üyelerini rahatsız ettiğini belirterek, bununla birlikte para politikası kararlarının gecikmeli etkisinin yatırımcılar arasında öne çıkan başlıca soru işaretlerinden olduğunu ifade etti.

Ülkede "şahin" politikaların sona yaklaştığı ve yumuşak iniş senaryolarının da güçlenmesiyle tahvil faizlerinin baskılandığını aktaran analistler, gelecek hafta yapılacak toplantının karar metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD ise ikinci el konut satışları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.