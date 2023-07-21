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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Temmuz altın fiyatları

'Altın bugün ne kadar?' sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 21 Temmuz 2023 saat 11.30 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

21 Temmuz 2023 | 11:36
Son Güncellenme: 21 Temmuz 2023 | 11:42
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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.703 seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.695 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.703 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.800 lira, Cumhuriyet altını da 11.290 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,4 azalışla günü 1.970 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.967 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Analistler, dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.
 

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