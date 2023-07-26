Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.710 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.700 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.710 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.810 lira, Cumhuriyet altını da 11.340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.970 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlerken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Altının ons fiyatında da söz konusu gelişmelerle oynaklığın artmasının beklendiğini aktaran analistler, verilen mesajların tahmin edilenden daha "güvercin" olması halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.