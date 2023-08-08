Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.678 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.680 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.678 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.130 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.932 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün 42 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil, yarın 38 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ve perşembe günü 23 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihracı yapması bekleniyor.

Analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini aktararak, özellikle 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.