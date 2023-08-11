Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.667 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.661 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.667 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, Cumhuriyet altını 11.056 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.918 dolardan işlem görüyor.

Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısı devam ediyor.

Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.