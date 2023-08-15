Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.657 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.659 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.657 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.720 lira, Cumhuriyet altını da 10.990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.904 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu ifade ederek, bu durumun piyasalarda belirsizlik ortamının sürmesine neden olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew beklenti endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.