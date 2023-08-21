Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.650 lira seviyesinden işlem görüyor.

Geçen hafta 1.674 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,42 değer kaybıyla 1.646 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, 4 haftalık değer kaybının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.711 liradan, Cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizlikler devam ederken, bu hafta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin güçlü durduğuna işaret ederken, bu durum değerli metal ve emtialar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü aktararak, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.880 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.