Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.664 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 primle 1.659 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.664 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 liradan, Cumhuriyet altını 11.040 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.903 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışının tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden olduğunu ifade eden analistler, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,3660 ile son 16 yılın zirvesini test ettiğini kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapacağına ilişkin tahminlerin yüzde 40 seviyesini aştığını belirterek, yatırımcı odağının, cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada olacağını söyledi.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise dünya genelinde öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.