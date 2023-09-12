Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Eylül altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.659 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.661,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.659 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.725 lira, Cumhuriyet altını da 11.000 liradan satılıyor.

Analistler, yatırımcıların yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını söyledi.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini anımsatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.