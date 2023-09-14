Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Eylül altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.652 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.653 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.652 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalini nispeten artırdı.

Analistler, Fed'in faiz artışlarına devam etme ihtimalinin yükselmesiyle altının ons fiyatının baskılanmaya devam ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Banka'nın kasım veya aralık ayında 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 42'ye çıktığını aktaran analistler, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.