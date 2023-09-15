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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül altın fiyatları

'Altın bugün ne kadar?' sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 15 Eylül 2023 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

15 Eylül 2023 | 11:40
Son Güncellenme: 15 Eylül 2023 | 11:48
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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.664 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.655 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.664 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 lira, Cumhuriyet altını da 11.040 liradan satılıyor.

Analistler, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin üzerinde artış gösterdiğini hatırlatarak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20 Eylül'deki toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin değişmesi için yeterli olmadığını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakma ihtimalinin yüzde 97'ye çıktığını ifade eden analistler, altının ons fiyatının önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.917 dolardan işlem gördüğünü söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ABD'de sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.

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