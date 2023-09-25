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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Eylül altın fiyatları

'Altın bugün ne kadar?' sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 25 Eylül 2023 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

25 Eylül 2023 | 11:40
Son Güncellenme: 25 Eylül 2023 | 11:48
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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Eylül altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının  ardından 1.682 lira seviyesinden işlem görüyor.

Geçen hafta dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 1.653-1.721 lira bandında hareket ederek haftayı yüzde 0,73 artışla 1.682 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,10 primle 1.682 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.924 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmasına karşın Banka, ekonomiye dair projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına yönelik tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak koruyarak yılın geri kalan dönemi için bir faiz artışı olacağının sinyalini verdi.

Analistler, bu durumun altın başta olmak üzere değerli emtialar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, ABD'de enflasyona ilişkin açıklanacak verilerin altının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.

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  • ALTIN GRAM - TL 1685,08 0,2%
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