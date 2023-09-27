ARA
Bist 100
8200,7
-0,5%
Bist 100
Dolar/TL
27,3076
0,1973%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8154
0,0266%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0541
-0,3003%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1659,64
-0,35%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Eylül altın fiyatları

Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Eylül altın fiyatları

Altın bugün ne kadar?' sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 27 Eylül 2023 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

27 Eylül 2023 | 11:40
Son Güncellenme: 27 Eylül 2023 | 11:49
0
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Eylül altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının  ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,67 azalışla 1.665 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.665 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.736 liradan, Cumhuriyet altını 11.042 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.897 dolardan işlem görüyor.

Analistler, hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, ülkede dün açıklanan verilerin de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller vermesinin, altın fiyatlarındaki oynaklığı arttırdığını söyledi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.910 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1659,64 -0,35%
  • ALTIN ONS 1890,19 -0,56%
  • BIST 100 8200,7 -0,5%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,3076 0,1973%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8154 0,0266%
  • EURO/USD 1,0541 -0,3003%
  • INGILIZ STERLINI 1,21508 -0,06374%
  • JAPON YENI 149,204 0,092%
  • KANADA DOLARI 1,3511 -0,0503%
  • RUS RUBLESI 96,755 -0,2515%
Günün En Çok Okunanları
25. yılını kutlayan Google nasıl kuruldu? İlk adı neydi? Google'ın kısa tarihçesi
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Özel okullar cazip bir yatırım aracı olabilir mi?
Özel okullar cazip bir yatırım aracı olabilir mi?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te 'kısmi ödeme' dönemi başlıyor, kimler faydalanacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te 'kısmi ödeme' dönemi başlıyor, kimler faydalanacak?
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Enflasyon, F-16 meselesi, sivil anayasa... Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü açıklamalar
GERİ
İLERİ
25. yılını kutlayan Google nasıl kuruldu? İlk adı neydi? Google'ın kısa tarihçesi
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Özel okullar cazip bir yatırım aracı olabilir mi?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Özel okullar cazip bir yatırım aracı olabilir mi?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te 'kısmi ödeme' dönemi başlıyor, kimler faydalanacak?
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Özel okullar cazip bir yatırım aracı olabilir mi?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te 'kısmi ödeme' dönemi başlıyor, kimler faydalanacak?
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL