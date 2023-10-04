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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ekim altın fiyatları

"Altın bugün ne kadar?" sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 4 Ekim 2023 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

04 Ekim 2023 | 11:26
Son Güncellenme: 04 Ekim 2023 | 11:34
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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ekim altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 1.613 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.611 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.613 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 liradan, Cumhuriyet altını 10.700 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 8. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışının hemen altında 1.820 dolarla yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla kıymetli madenlere olan talebin azaldığını söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edildiğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü aktararak, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etti.

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz." dedi.

Ayrıca bugün TCMB'nin yayımladığı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, "Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıflamıştır" ifadelerine yer verildi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ve ABD'de ADP tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.840 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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