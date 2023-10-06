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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Ekim altın fiyatları

"Altın bugün ne kadar?" sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 6 Ekim 2023 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

06 Ekim 2023 | 10:47
Son Güncellenme: 06 Ekim 2023 | 11:23
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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Ekim altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 1.615 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1.613 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.615 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.660 liradan, Cumhuriyet altını 10.710 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 9. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışının hemen altında 1.819 dolarla son 8 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek süreçte hangi adımları atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, iş gücü piyasasının durumunun Fed tarafından yakından izlendiğini ifade ederek, Banka'nın para politikası kararlarında, istihdam raporundaki verilerin en önemli belirleyici etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.840 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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