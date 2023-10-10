Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Ekim altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.655 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükselen gram fiyatı, günü yüzde 1,92 primle 1.658 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.655 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.720 liradan, Cumhuriyet altını 11.130 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.857 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, İsrail ile Hamas arasında devam çatışmaların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentilerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade ediyor.

1 Kasım'daki toplantıda ABD Merkez Bankasının yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağını dile getiren analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 15 baz puan gerileyerek yüzde 4,64'e indiğini belirtti.

Analistler, tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin güçlenmesi halinde altının ons fiyatının destek bulmayı sürdürmesinin beklendiğini vurguluyor.

Bugün yurt dışında ABD toptan eşya stok verileri, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 ile 1.825 dolar aralığının destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.