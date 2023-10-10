ARA
Bist 100
8399,41
2,51%
Bist 100
Dolar/TL
27,7277
0,108%
Dolar/TL
Euro/TL
29,3961
0,4366%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0602
0,3122%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1656,62
-0,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Ekim altın fiyatları

Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Ekim altın fiyatları

"Altın bugün ne kadar?" sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 10 Ekim 2023 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

10 Ekim 2023 | 11:25
Son Güncellenme: 10 Ekim 2023 | 11:33
0
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Ekim altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının  ardından 1.655 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükselen gram fiyatı, günü yüzde 1,92 primle 1.658 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.655 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.720 liradan, Cumhuriyet altını 11.130 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.857 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, İsrail ile Hamas arasında devam çatışmaların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentilerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade ediyor.

1 Kasım'daki toplantıda ABD Merkez Bankasının yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağını dile getiren analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 15 baz puan gerileyerek yüzde 4,64'e indiğini belirtti.

Analistler, tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin güçlenmesi halinde altının ons fiyatının destek bulmayı sürdürmesinin beklendiğini vurguluyor.

Bugün yurt dışında ABD toptan eşya stok verileri, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 ile 1.825 dolar aralığının destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1656,62 -0,07%
  • ALTIN ONS 1858,34 -0,18%
  • BIST 100 8399,41 2,51%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,7277 0,108%
  • EURO/TURK LIRASI 29,3961 0,4366%
  • EURO/USD 1,0602 0,3122%
  • INGILIZ STERLINI 1,22669 0,22755%
  • JAPON YENI 148,863 0,24%
  • KANADA DOLARI 1,35913 0,01104%
  • RUS RUBLESI 99,4565 -0,2944%
Günün En Çok Okunanları
THY'den Avrupa'da 18 kente avantajlı bilet kampanyası
Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip... Türkiye'de de yetiştirilecek 
Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip... Türkiye'de de yetiştirilecek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar: Emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar: Emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme
Orta Doğu'daki gerilimle güvenli liman arayışı hızlandı: Altın ve petrolde yön ne olur? İki yorum
Orta Doğu'daki gerilimle güvenli liman arayışı hızlandı: Altın ve petrolde yön ne olur? İki yorum
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
AB ülkeleri yenilenebilir enerji hedefini güncelledi
AB ülkeleri yenilenebilir enerji hedefini güncelledi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Söke'den ABD'de yeni yatırım
GERİ
İLERİ
THY'den Avrupa'da 18 kente avantajlı bilet kampanyası
Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip... Türkiye'de de yetiştirilecek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar: Emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme
Orta Doğu'daki gerilimle güvenli liman arayışı hızlandı: Altın ve petrolde yön ne olur? İki yorum
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip... Türkiye'de de yetiştirilecek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar: Emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme
Orta Doğu'daki gerilimle güvenli liman arayışı hızlandı: Altın ve petrolde yön ne olur? İki yorum
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
AB ülkeleri yenilenebilir enerji hedefini güncelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar: Emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme
Orta Doğu'daki gerilimle güvenli liman arayışı hızlandı: Altın ve petrolde yön ne olur? İki yorum
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
AB ülkeleri yenilenebilir enerji hedefini güncelledi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL