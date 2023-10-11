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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Ekim altın fiyatları

"Altın bugün ne kadar?" sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 11 Ekim 2023 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

11 Ekim 2023 | 11:25
Son Güncellenme: 11 Ekim 2023 | 11:33
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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Ekim altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının  ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 1.658 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1.665 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.750 liradan, Cumhuriyet altını 11.240 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 1.867 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarında sona gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın geri kalanında yapılacak toplantılarda politika faizini sabit tutacağı beklentisi güçlü şekilde öne çıkarken, banka üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki ton da yavaş yavaş "güvercinleşiyor".

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dünkü açıklamasında, faiz oranlarının daha fazla artırılmasına gerek olmadığını düşündüğünü ve para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirecek kadar kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Analistler, söz konusu mesajlarla birlikte tahvil faizlerindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini, Orta Doğu'daki gelişmelerin de güvenli liman varlıklara talebi artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında konuya ilişkin olası sinyallerin başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerindeki oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, ülkede açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Analistler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 ile 1.840 dolar aralığının destek, 1.880 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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