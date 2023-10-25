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Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Ekim 2023 altın fiyatları…

25 Ekim 2023 | 10:35
Son Güncellenme: 25 Ekim 2023 | 10:44
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.782 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.781 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.782 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.930 liradan, Cumhuriyet altını 11.980 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 primle 1.972 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Orta Doğu'daki haber akışı ile tahvil piyasalarındaki hareketlerin yatırımcıların odağında olduğunu kaydederek, şimdilik çatışmaların daha geniş alanlara yayılma ihtimalinin güç kaybetmesinin başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de yeni konut satışlarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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