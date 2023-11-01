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Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 1 Kasım 2023 altın fiyatları…

01 Kasım 2023 | 10:56
Son Güncellenme: 01 Kasım 2023 | 11:05
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.802 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,45 düşüşle 1.805 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.802 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.960 liradan, Cumhuriyet altını 12.100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 1.978 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Son dönemde ABD'de açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın para piyasasındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan politika metninden ve Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşmalarının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve JOLTS açık iş sayısı verileri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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