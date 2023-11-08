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Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Kasım 2023 altın fiyatları…

08 Kasım 2023 | 11:45
Son Güncellenme: 08 Kasım 2023 | 11:54
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

 Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.805 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye bağlı olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 düşüşle 1.803 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.805 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.970 liradan, Cumhuriyet altını 12.130 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.968 dolardan alıcı buluyor.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamaları öncesinde Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürüyor.

Analistler, Fed yetkililerinin yaptığı açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, dünya genelinde artan resesyon endişelerinin emtia fiyatlarında oynaklığı artırdığını ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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