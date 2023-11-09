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Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Kasım 2023 altın fiyatları…

09 Kasım 2023 | 11:11
Son Güncellenme: 09 Kasım 2023 | 11:55
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.788 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,09 düşüşle 1.784 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.788 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.940 liradan, Cumhuriyet altını 12.020 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.950 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

Dünyanın önde gelen merkez bankaları yavaş yavaş şahin politikalarının sonuna yaklaşırken enflasyonla ilgili endişelerinin hala devam etmesi ve jeopolitik gerilimler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Powell'ın konuşması ve haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, altının ons fiyatında 2.000 doların direnç, 1.940 ve 1.920 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

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