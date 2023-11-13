ARA
Bist 100
7568,3
-2,61%
Bist 100
Dolar/TL
28,5976
0,1325%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5992
0,2054%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,07
0,1399%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1790,4
0,68%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Kasım 2023 altın fiyatları…

13 Kasım 2023 | 10:32
Son Güncellenme: 13 Kasım 2023 | 10:41
0
Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.783 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,81 düşüşle 1.776 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.783 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.930 liradan, Cumhuriyet altını 11.990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise haftanın ilk işlem gününde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.929,6 doları test ederken şu sıralarda yüzde 0,1 primle 1.940 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların yeterli olup olmadığı sorgulanmaya devam edilirken emtia fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.980 dolar seviyelerinin direnç, 1.920 ve 1.910 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1790,28 0,67%
  • ALTIN ONS 1946,96 0,45%
  • BIST 100 7568,3 -2,61%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5974 0,1318%
  • EURO/TURK LIRASI 30,6102 0,2414%
  • EURO/USD 1,0704 0,175%
  • INGILIZ STERLINI 1,2276 0,48705%
  • JAPON YENI 151,612 0,12%
  • KANADA DOLARI 1,37901 -0,05689%
  • RUS RUBLESI 91,52 -0,716%
Günün En Çok Okunanları
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
İzmir'de hangi restoranlar Michelin Yıldızı aldı?
GERİ
İLERİ
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL