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Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Kasım 2023 altın fiyatları…

15 Kasım 2023 | 10:54
Son Güncellenme: 15 Kasım 2023 | 11:04
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 yükselişle 1.807 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.815 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan, Cumhuriyet altını 12.210 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 primle 1.970 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik beklentilerin artmasının, altın başta olmak üzere değerli madenlerin fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de ÜFE, perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 ve 1.990 seviyelerinin direnç, 1.950 ve 1.940 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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