Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1890 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1887 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 1890 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 31 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin öngörüleri etkilemesinin beklendiğini kaydederek, veriyle birlikte altının ons fiyatında da oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatan analistler, gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.