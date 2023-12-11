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Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Aralık 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Aralık 2023 altın fiyatları…

11 Aralık 2023 | 11:48
Son Güncellenme: 11 Aralık 2023 | 11:58
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Aralık 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları

 Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1860 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 düşüşle 1867 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1860 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 1994 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, kararların varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

ABD'de iş gücü piyasasından alınan ilişkin karışık sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik tahminleri zorlaştırdı.

Güçlü istihdam verilerinin, ilk etapta Fed'in şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri zayıflattığını aktaran analistler, buna karşın verilerin ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryosunu destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, istihdam raporu verileri öncesinde Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 60 iken, söz konusu verilerin ardından bu ihtimal yüzde 45'e geriledi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç,1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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