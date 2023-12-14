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Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Aralık 2023 altın fiyatları…

14 Aralık 2023 | 10:52
Son Güncellenme: 14 Aralık 2023 | 11:02
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1897 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 primle1882 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 1897 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 750 liradan satılıyor.

Üç günlük düşüş serisinin ardından dün yüzde 2,2 yükselişle günü 2 bin 24 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 30 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceği sinyalini vermesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü.

Bankadan yapılan tahminler, gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, enflasyon tahminleri, bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45'ten yüzde 87'ye çıktı; ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün 18 baz puan gerileyerek yüzde 4'e inmesinin ardından yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 3,96'da dengelendi.

Analistler, Fed'in güvercin mesajlarıyla birlikte gerileyen tahvil faizlerinin, altının alternatif maliyetini azalttığını ve bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 40 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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